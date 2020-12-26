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【美國疫情】3歲男童確診後中風 料為新冠肺炎併發症

環球社會熱點 15:31 2020/12/26

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美國一名3歲男童確診新冠肺炎，數小時後更出現中風症狀。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國更有超過1,875萬人確診新冠肺炎。美國一名3歲男童確診新冠肺炎，數小時後更出現中風症狀。醫生估計男童中風為新冠肺炎併發症，安排他接受緊急手術清除腦部血塊。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

美媒報道，密蘇里州一名3歲男童帕里斯（Colt Parris）上周突然停止飲食。母親將男童帶到醫院進行新冠肺炎病毒檢測，結果顯示男童確診新冠肺炎。

男童母親指，她上周三（16日）留意到帕里斯説話變得含糊不清，身體右側的活動能力也減低。當她將小兔子遞給帕里斯時，發現帕里斯沒有能力抓住兔子。

【變種病毒】法國出現首宗變種個案 確診者曾赴倫敦 【下一頁】

【新冠疫苗】美國醫生接種Moderna疫苗後嚴重過敏 【下一頁】

醫生為帕里斯進行檢測後，指帕里斯出現明顯中風，其大腦左側血管出現堵塞的情況。醫生為他進行緊急手術清除血塊。負責手術的醫生戈麥斯（Camilo Gomez）表示，他幾乎可以肯定帕里斯中風與他感染新冠肺炎有關，因為新冠肺炎患者很容易出現血塊。

但當新冠肺炎疫情侵襲當地時，父母已即時安排帕里斯改於家中上課，目前仍未能證實帕里斯感染新冠肺炎的確切途徑。

責任編輯：鄭錦玲

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