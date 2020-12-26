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【名家點睇】末日博士：比特幣是騙局　由大鱷操控　泡沫將破

股樓投資 15:50 2020/12/26

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人稱「末日博士」的美國紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini），向來看不起虛擬貨幣，近日更直斥比特幣是騙局，更稱其泡沫「接近破滅」。他再度呼籲，所有虛擬貨幣都不應在散戶，又或機構投資者的組合中出現。

【虛擬貨幣】科網女股神Catherine Wood睇好比特幣　有條件升至50萬美元【下一頁

比特幣價格持續上升，據Coindesk數據，比特幣今日曾升穿25000美元，高見25,013.31美元，年初至今，累升逾240％。不過，魯賓尼認為，比特幣並非貨幣，也不是記賬單位、更無法穩定地保值，根本不屬資產，又以債券、股票、物業和貴金屬為例，指這些資產能產生收入、資本收益、有應用用途，惟比特幣卻無這些功能。

魯賓尼認為，比特幣價格狂升，是源於投機和自我實現，而這增長完全由操縱驅動，又質疑有市場大鱷操控，更指其泡沫「接近破滅」。值得留意的是，美國爆發次按危機前，魯賓尼多次作出預測和警告，並因此而成名，故被封為「末日博士」，而他過去亦多次唱淡比特幣。

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撰文 : 黄卓賢

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