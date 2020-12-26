【華為風暴】華為遭美制裁　第3季銷量、市佔齊跌　觸發手機市場大洗牌

今年中美角力越演越烈，有內地媒體報道，華為遭到美國制裁後，下半年嚴重受影響，成為第三季度內唯一銷量下滑的中國手機品牌。

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據報道指，疫情初期實體店面關閉、廠房停產，大部分手機廠業績受拖累。不過，華為當時有較多庫存，並且把海外疫情較嚴重等市場的貨品調至中國銷售，使華為在4月份的手機銷量達全球第一。

華為銷量、市佔均跌

不過，美國禁令生效後，華為難以取得晶片，只能依賴庫存；更無法使用Google的Andriod系統及服務。報道引述市場調查機構Counterpoint數據顯示，realme第3季全球銷量季急增1.3倍居榜首，緊隨其後的是小米（75%）、Samsung（47%）、vivo（38%）、OPPO（26%）以及蘋果（11%），大品牌中只有華為季減7%。

市佔方面，今年Q3則以Samsung以22%居首，其次是華為14%、小米13%、蘋果11%。然而華為市佔按季減6個百分點，下滑程度最大，蘋果下滑3個百分點、OPPO下滑1個百分點，其他品牌市佔皆成長。

華為觸發市場變局

有業內人士透露，因華為海外發展受阻、國內缺貨，使其他品牌銷情良好。有另一人士表示，手機業競爭非常激烈，華為引發市場變局，因此其他廠商紛紛加緊搶奪市場。

有研究機構估算，明年華為海外市場的出貨量可能萎縮逾6成。TrendForce近日報告預計，中國手機品牌全球市佔將重新洗牌，OPPO和小米2021年全球市佔將提升到14%，並列第一。

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責任編輯：葉泳珊