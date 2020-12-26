【樓市熱話】花1000萬買樂富居屋　網民：私樓質素差？管理費貴？

雖然經濟前景未明，惟居屋疫市竟錄新高成交。土地註冊處資料顯示，樂富居屋富強苑F座高層2室，實用面積645平方呎，三房間隔，早前以1,000萬元易手，為東九龍歷來首間「千萬居屋王」。

值得留意的是，同樣價錢可於東九龍買600至700餘平方呎的三房私樓。以麗港城為例，中原洪金興說，麗港城29座中高層D室，實用面積687平方呎，三房套房間隔，剛以973萬元易手，實用呎價14,163元。有網民在討論區發文，坦言大感不惑，質疑是否私樓質素差，而且私樓管理費貴，所以才願花千萬買居屋。

其他網民回應：

住開個頭有感情，你唔明架

管理費平

居屋除了冇會所，真同私樓冇分別，而且實用率高，管理費平

1000萬的樓，很多選擇。不須要揀居屋。

【網民熱話】買左樓真係唔好同人講？ 網民：好多人憎人富貴厭人窮【下一頁】

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