【跟隨蘋果】小米11不送充電器　雷軍：「響應科技環保號召」

蘋果（美：AAPL）早前宣布，為了環保，取消隨機附送充電器，隨即引發外界議論。雖然蘋果強調，此舉為環保，惟普遍分析認為，實為節省成本之舉。繼蘋果後，中國手機品牌小米（01810）也有意跟隨，並在其官方微博表示，為「響應科技環保號召」，小米11產品包裝中，將取消隨機附送充電器。此外，網傳三星即將推出的Galaxy S21系列，也取消隨機附送充電器及耳機。

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小米手機微博原文：

小米11全新包裝，好輕好薄，正式亮相。在它背後，我們做了個重要決定：小米11 取消隨機附送充電器，響應科技環保號召。 今天，每個人都有很多閒置充電器。這是你的困擾，也是環境的負擔。我們深知這一決定可能不被理解，甚至吐槽。在行業慣例和環境之間，是否有更好的解決方案？下週一，發布會聊聊。

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