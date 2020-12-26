【新冠疫苗】美國醫生接種Moderna疫苗後嚴重過敏

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗可有效遏制疫情，美國早前批准使用Moderna研發的新冠疫苗。美國出現首宗接種Moderna疫苗後出現過敏反應的個案，波士頓一名醫生接種Moderna疫苗後，出現頭暈等嚴重過敏反應。

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《紐約時報》報道，波士頓醫學中心老年腫瘤學家Hossein Sadrzadeh，於周四（24日）中午接種首劑Moderna疫苗。Sadrzadeh本身對貝類嚴重過敏，當日接種疫苗數分鐘後已出現頭暈及心跳加速的嚴重過敏反應。

波士頓醫學中心發言人基布（David Kibbe）表示，Sadrzadeh當日察覺自己出現過敏反應後，被帶到急症室進行評估及治療。基布指Sadrzadeh目前的健康狀況良好，已經出院。

Moderna發言人喬丹（Ray Jordan）表示，Moderna醫療安全團隊將對此事進行調查，並將進一步問題轉交美國政府新冠疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）官員。

美國疾控中心（CDC）早前發布指引，建議過敏症患者仍應接種疫苗，但在接種後的15分鐘内，都應該留在疫苗接種地點接受觀察，以免出現過敏反應。

責任編輯：鄭錦玲