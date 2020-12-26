【買樓理財】參考近期成功個案　看疫市上車講價技巧

臨近年尾，不少上車客都想盡快置業，擔心明年疫苗供港後，樓價愈來愈貴。若有意疫市上車，想趁機向業主壓價，或可留意近期成交個案，看看別人如何討價還價！

帶票睇樓、做足事前準備

中原丘漢偉說，荃灣柏傲灣2B座極高層F室，實用面積392平方呎，原叫價780萬元放售，終以760萬元易手，實用呎價19,388元，略低市價。代理續說，買家為年輕夫婦，雖是首次置業，但為入市做足準備，如查詢銀行估價、壓力測試要求等，為顯示誠意，更「帶票」與業主洽購，終打動業主減價20萬元，買家見價錢比市價略低，即拍板入市。

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睇實移民急讓盤

中原林曉丹說，元朗爾巒茵娜大道8座低層單位，實用面積450平方呎，兩房間隔，附連86平方呎平台，業主因即將移民，故急於賣樓套現，單位早前以633萬元易手，較兩年前購入價平17萬元。代理說，上述單位屬特色戶，一般定價較標準戶貴，但翻查成交紀錄，本月初屋苑一個低層標準兩房單位，以652萬元易手，換言之，標準戶身價竟貴過特色戶。

業主趕移民 蝕賣益上車客 特色單位造價平過標準戶【下一頁】

查冊起底 長情業主易壓價

目前樓價高企，不少舊樓業主都想趁機換樓，故賣樓意欲較強，由於當年買入價低，即使減多少少沽貨，仍然大賺。因此，買家睇完樓後，可先查冊了解單位情況，及查清楚業主買入價，若持貨年期較長，只要肯還價，或有驚喜。

利嘉閣陳志傑說，青衣美景花園12座高層B室，實用面積約420平方呎，放盤逾兩個月，原業主開價570萬元放盤，終以520萬元易手，減幅達8.8%。據悉，原業主於1982年8月，以約47萬元購入上述單位，持貨38年，現轉手帳面獲利約473萬元。

業主趕換樓 壓價有驚喜

如果業主趕住換樓，隨時肯進一步減價。中原李燕群說，屯門兆安苑E座高層7室，實用面積563平方呎，因業主需要換樓，最後減價20萬元，以505萬元易手，實用呎價8,970元。

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