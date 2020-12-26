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【餐飲寒冬】美心新增7品牌　主打網店外賣

股市 12:33 2020/12/26

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本港爆發多輪疫情，收緊限聚令措施令餐飲業蒙上陰影紛紛尋求其他出路包括努力發展外賣生意。大型餐飲集團美心今年新申請了7個商標，惟未有在官網披露。新品牌主要經營網店或外賣平台，也涉及專屬優惠App、餐廳及麵包店等，美心似乎也有意以新品牌另謀出路，一文看清美心旗下又新添哪些新成員？

美心新品牌：

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據美心官網顯示，其擁有餐飲品牌約56個，未有包含今年新增的品牌在內。根據知識產權署的商標記錄顯示，美心以「MAXIM’S CATERERS LIMITED」為申請人，今年初起登記了包括「便當日子」、「CHICK IN A BOX」、「POP N'GRILL」、「香港美心拔絲蓮蓉月餅」、「Eatizen」、「DUCKEE園中鴨子」及「Homebake」等商標。

「CHICK IN A BOX」、「便當日子」為外賣版丼丼屋和元氣壽司？

不過值得留意，主打外面的「CHICK IN A BOX」及「便當日子」顯示的地址是集團現有品牌餐廳分店地址。有可能是利用集團現有資源，拓寬業務多元化。

經查實，「便當日子」與丼丼屋及元氣壽司分店地址一樣，所覆蓋區域中，鑽石山、九龍灣及北角的「便當日子」地址與丼丼屋分店相同，馬鞍山位置則為元氣壽司。有美心餐廳分店員工表示，會製作食物，並於網上包裝成全新品牌出售。炸雞外賣的「CHICK IN A BOX」有12間餐廳位置，有8間與一風堂分店地址相同，4間則為丼丼屋分店。

美心新商標中，「POP N'GRILL」和「DUCKEE園中鴨子」是餐廳，而「POP N'GRILL」將於明年1月開店。

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編輯：陳華

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