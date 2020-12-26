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【中美角力】英國智庫：中國2028年成全球最大經濟體　較之前預估提前5年

商業 11:50 2020/12/26

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有英國智庫組織預計，中國將會在2028年超越美國，成為全球最大經濟體；較原先估算提前5年。當中的原因在於兩國從新冠肺炎疫情復甦的差異。

【新冠疫苗】薛永恒：正籌備疫苗注射預約系統、電子針卡　會否憂市民抗拒透露私隱？

英國智庫「經濟與商業研究中心」（CEBR）今日發表年度報告，指出中美之間的經濟和軟實力競賽，一直是環球經濟學的首要主題，而新冠肺炎疫情及所帶來的經濟影響，已為中國收窄一定差距。

該智庫組織續指，中國的抗疫工作及早期實施封城等策略，以及疫情打擊西方經濟增長，使中國的相對經濟有改善。

CEBR估計，由2021年至2025年期間，預計中國將每年以平均5.7%的速度增長，及後在2026至2030年開始放緩至每年4.5%。

即使美國在明年疫情過後，或出現強勁反彈，但在2022年至2024年之間，每年增長率或放緩至1.9%，甚至降至1.6%。

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【台積電TSMC】台積電美國5納米廠即將動工　300人團隊率先赴美　誰是領軍主帥？

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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