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【變種病毒】法國出現首宗變種個案 確診者曾赴倫敦

環球社會熱點 11:19 2020/12/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，英國等多國相繼出現變種病毒。外界憂慮新冠疫苗對變種病毒失效，令變種病毒更易擴散。法國宣布出現首宗感染新冠肺炎變種病毒個案，確診者是由英國倫敦返回法國。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

法國衛生部指出，確診男子為法國公民，居住於法國中西部城市圖爾（Tours）的市中心。據悉，這名男子上周六（19日）由英國倫敦返回法國，於周一（21日）前往確診。

衛生部指這名男子未出現相關症狀，目前的健康狀況良好，正留在家中自我隔離。

法國累計出現超過250萬宗確診個案，超過6.2萬人死亡。法國上周解除全國封城措施，但酒吧、餐廳、戲院等措施仍然維持關閉。另外，法國全國於每晚8點至清晨6點仍實施宵禁，僅於聖誕節期間短暫放寬。

英國發現變種病毒後，日本、丹麥、澳洲及荷蘭等多國都發現同一種變種病毒。愛爾蘭周五（25日）證實，於愛爾蘭境内發現這款變種病毒。

愛爾蘭首席醫療官霍洛漢（Tony Holohan）指出，當局正安排來自英國的旅客檢測。他表示測試出變種病毒的樣本是於上周末採集，估計變種病毒極可能是於本月12日至14日傳入愛爾蘭。

責任編輯：鄭錦玲

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