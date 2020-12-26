【買樓理財】納米樓贏輸講彩數　「龍床盤」菁雋首錄蝕讓

過去數年，納米樓如雨後春筍湧現，深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買單位投資，但政府放寛首置按保後，市場普遍看淡納米盤前景。去年掀起搶購潮，有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，早前也錄獲利成交，但近日驚現首宗蝕讓。

市場消息指，龍床盤菁雋高層29室，實用面積177平方呎，開放式間隔，原叫價330萬元放盤，終減價逾一成，以289萬元易手，持貨一年多，帳面微蝕6.4萬元，若連釐印費及代理佣金計，料蝕逾12萬元。雖然業主持貨不足3年，理應支付額外印花稅，但相關稅項由買家支付。

事實上，納米樓之所以受歡迎，皆因政府早年為樓宇按揭設限，只有400萬以下的物業，才可承造九成按揭，若首價預算不多，只能選擇這些納米樓。不過，去年十月，政府放寬首置按揭限制，800萬以下的物業，也可承造九成按揭，即令納米樓吸引力大減，就連投資者也看淡納米樓前景。

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