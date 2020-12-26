【智慧城市】薛永恒：明上半年有更多巴士到站資訊　冀大數據改善鄉郊交通

政府早前公布《香港智慧城市藍圖2.0》，提出逾130項智慧城市措施。創新及科技局局長薛永恒今日出席電台節目時表示，明年第1、2季將會有更多巴士公司加入「智慧出行」，提供巴士到站資訊。

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薛永恒又提到，綠色小巴的數據將於2022年納入服務。他又稱，現時全港有近3.9萬個免費Wi-Fi熱點，即每平方公里有65個wifi熱點提供予市民使用。除了設Wi-Fi裝置之外，未來又會安裝智慧交通燈。

薛永恒期望透過大數據，改善鄉郊和離島地區交通配套。智能科技可協助未有交通燈的鄉郊地方，處理因欠無交通燈指示，而出現人車或車車爭路的問題。同時，又可向船公司提供大數據分析，增加資訊透明度，按人流調整渡輪和街渡班次，便利市民。

另外，他稱當局與鄉議局溝通，希望透過「智慧鄉郊」措施，為鄉郊市民提供智慧覆診等服務，計劃在人流較多的鄉公所作試點。此舉可讓居住在偏遠地區的長者，以遙距診症的服務，代替長途拔涉到市區覆診。

事實上，醫管局已提供網上預約覆診等服務，當局希望與醫管局與衞生署配合，為市民提供網上簡單診症服務。不過，正式推行前，需要先為鄉郊地區做好網絡覆蓋，並配合醫管局的系統及加入付款服務。

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責任編輯：葉泳珊