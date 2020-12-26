【新冠疫情】繼輝瑞疫苗後 美國出現首宗莫德納疫苗嚴重過敏反應

美國FDA今個月18日批准使用莫德納（Moderna）疫苗的緊急授權，據紐約時報報道，波士頓一名腫瘤科醫生Hossein Sadrzadeh於周四（24日），接種莫德納疫苗數分鐘後出現嚴重過敏反應，包括頭暈和心跳加速，是首宗因接種莫德納疫苗而出現的嚴重過敏反應。

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Hossein Sadrzadeh在發現有過敏反應後，隨即自行注射腎上腺素劑，被送往急診室進行治療和觀察，目前已經康復出院。美國目前有逾110萬人接種疫苗，當中有至少7人因接種輝瑞及BioNTech合作研發疫苗後出現過敏反應病例。

當局懷疑上述個案與疫苗中含有「聚乙二醇」有關，而莫德納疫苗也有「聚乙二醇」的成分。美國疾病預防控制中心建議，民眾接種疫苗後，必須進行至少15分鐘的監測，以確保沒有出現過敏反應。

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