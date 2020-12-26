賣足7年終甩手　蔚藍灣畔累減逾800萬沽

受限聚令影響，除了聖誕氣氛遠遜往年，發展商亦暫緩推新盤，部分買客因此轉至二手市場，即使是佳節，仍錄不少成交。將軍澳蔚藍灣畔一伙頂層連天台特色戶，早於7年前放盤，原叫價近2,000萬元，及至近日，業主接受現實，進一步減價賣樓，累計劈價逾800萬元，終以1,168萬元賣出單位。

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香港置業劉浩勤說，蔚藍灣畔1座頂層F室，實用面積654平方呎，連558平方呎天台，三房連套房間隔，業主於2010年以558萬元購入，三年後放盤，當時叫價心雄，放盤價約2,000萬元，大幅高於市價，故一直無客買。

他續說，及至今年，疫情持續肆虐，業主睇淡後市，接受現實，故減價沽貨，9月劈價至1,240萬元放售，及至平安夜，單位以1,168萬元易手，比最初叫價平逾800萬元，減幅逾四成，但業主賬面仍賺610萬元，物業期內升值逾1倍。

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