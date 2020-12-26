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【新冠疫情】英國逾60萬人接種疫苗 年底前將有數百萬劑送抵英國

環球政經 12:21 2020/12/26

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英國本月初成為全球首個批准輝瑞及BioNTech疫苗的國家，根據英國衛生部公佈的數據顯示，由12月8日至12月20日開始推出疫苗以來，已有逾60萬名英國公民獲接種疫苗。目前英國總共訂購了 4000 萬劑輝瑞疫苗，英國衛生部長 Matt Hancock 表示，預期今年年底前將有數百萬劑疫苗送抵英國。

莫德納疫苗都出現過敏反應!【下一頁】

英國在上周末發現新變種病毒，政府隨即宣布將包括倫敦等地區納入更嚴格的防疫封鎖措施當中。新變種病毒令病毒傳染力增加 70%; 同時超過 40 國對英國發出飛航禁令，連帶影響該國貨運和某些食品向英國的運輸。

分析機構Heteronomics 的首席經濟學家 Philip Rush 表示，新防疫封鎖措施很可能會延續到明年首季，恐將導致英國出現雙底衰退。

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撰文 : 林展鋒

疫情 經濟 雙底 運輸 食品 英國 倫敦 疫苗

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