【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥神婆 

穆罕默德順應的媽媽多次的要求，今天開車前往近七小時的駐名玫瑰城(Kelaat M’gouna)，探訪一名婦人。

這次還有妹妹(Khadija)及朋友(Kacin)一行五人出發，可是途中車程行駛一半時，車輛突然爆胎，幸好Kacin在埸，他們2人快速地換上新車胎，继續行程，差不多近旁晚到達婦人家，我們步入屋內，我感覺這名婦人與穆罕默德的家人不熟識的，留意之下，原來是一名神婆 (由於我不懂柏柏爾語，只可觀察她的一舉一動)，她拿着粉红水晶放在穆罕默德和媽媽手中，隨後吩咐他們重覆又重覆說相同話，不久將水晶放進火爐，燒到熱辣辣後，將水晶再次擲下水裏，這時蒸氣急升，着他們身體向前，我一直坐在旁默不作聲觀看，不久，婦人又吩咐穆罕默德捉住我手。

隨後他在水盆拿出一隻介子，婦人又向穆罕默德說話連編，穆罕默德即查問我曾在店舖試穿介子，我說從沒有，突然他說，是否我倆曾在馬拉客什遊玩時買介子試載呀！這刻我再不想回應了，就匆匆說只有這次吧! 最後該婦人說話滔滔不绝!，而Khcin 又参與一份，最後他各人奉獻上五百元(拉迪姆)約港幣42O元。

回程返家，穆罕默德和媽媽說我為何沉默，我只輕鬆回應沒有事，但他不段追問，我按不住向反應，今天的婦人行為我極反感。我跟他說：「我不明白為何你們單憑她幾句說話，幾個動作，每人就要乖乖獻上五百元，你爸爸每日辛勞工作，就將辛苦錢给神婆，值得嗎?」 他解釋：「因媽媽有腳痛舊病，她每次到訪神婆家後感覺良好，我們也曾叫媽媽不要迷信，但不果，我們可以如何做呢？」我再解釋，：「如果這樣不如錢给我，我可全日跟你的媽媽談話，做同樣動作，況且，不只摩洛哥，香港或其他國家也有這類救神問卜的神婆! 請代我向你的媽媽解釋，不應該迷信。」最後大家再無討論。

翌日早餐後，媽媽進入房間和穆罕默德倾談，她說昨晚就我的一番話，令她睡覺時思前想後，不應花費金錢在神婆，只是說說坐坐就把辛苦賺來的奉獻给她，並說永不再去該婦人家裏。穆罕默德聽後也說奇怪，他說：「家裹所有人說了多次，媽媽從不理會，但這次你說的話，她竟然接受，穆罕默德非常開心，笑說: 你给她吃了甚麼...!? 」

▲ 神婆手按着穆罕默德和媽媽的手念念有詞。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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