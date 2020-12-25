【玄人‧峰語@iM網欄】重新去認識 『太歲』



2020年即將過去，雖然農曆新年仍未至，但很多人已翻開生肖運程書，看看自己所屬的生肖運程來年運程如何，而大家最留意是自己有沒有犯「太歲」？俗語有云：「太歲當頭坐，無災必有禍。」究竟什麼是「太歲」？

從宗教角度而言，太歲神為道教的星辰尊稱，人簡稱為「太歲」，是最有權力的年神，有「年中天子」之稱。太歲神計有六十位，順序值年，周而復始，每位太歲依六十甲子輪流掌管人間一年的吉凶禍福，為避免得罪太歲，因此在沖犯太歲之年，民間習俗會拜太歲以解災禍。對此信仰相信與否見仁見智，但這個中國傳統留傳千年的習俗，今時今日仍然流行著。



從天文角度分析，太歲即木星，為太陽系中最大的行星，圍繞太陽公轉一圈為約12年，每年行度為30度(即每一個地支宮位的度寬)，因此每年太歲會臨一個宮位，適逢2021年(辛丑年)木星會臨丑宮，因此肖牛的朋友會「犯太歲」。至於出生年在十二地支位之對宮「未」位的，肖羊，來年會受對宮的太歲沖尅，為之「沖太歲」。當然，坊間尚有「刑太歲」、 『害太歲』，力度不及上述兩者，可以不論。

為何傳統上沖犯太歲都是不好的兆頭？任何術數的體系，都離不開地球與太陽系其它星體所散發出來磁場的關係。木星，天文學的解說其實是退氣的太陽，因此釋放出來的磁場，與太陽釋放出來的正面能量剛好相反，故此，當木星在臨本命年(即肖牛的人士每逢牛年)的宮位時，會受木星的負能量所影響，理論上運氣也會差一點。不過這也非必然的事，每個人的命格不同，所受的負面影響也不一，但仍要留意是犯太歲的流年五行(如丑年五行屬水)，如是自己的用神，那一年的際遇也不會太差。另外，太歲臨本命年，通常會帶著影響健康的神煞，身體會較差，這是任何人也難避免，所以傳統上犯太歲年拜神求保平安，習俗上也有其原因。

至於沖太歲，一般人也視為不吉，但沖太歲跟犯太歲同是受木星磁場影響，但不同的是木星的威力會在對宮沖射過來。其邏輯是當木星在對宮時，本宮一定會出現一粒名為「歲破」，主動地去「挑釁」太歲，理論上是不好的。不過，綜合多年的相命的統計，沖太歲的吉凶更著重對宮的五行喜忌。我有一有友人，生肖屬馬(午)，去年庚子年正正沖太歲(子午相沖)，但他今年的運程是近十年最好的一年，原因很簡單，此友人五行忌，而子午相沖令出現水尅 火之效，在疫情及經濟走差下，今年仍然可加薪轉職。但要留意，每逢沖太歲，本宮定必會出現「大耗」的神煞，易有破財之損。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！