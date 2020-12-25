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【美國疫情】企業難強制員工接種 專家稱應政府帶頭

環球社會熱點 18:33 2020/12/25

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多款新型冠狀病毒疫苗獲批，大型疫苗接種計劃亦陸續展開。要達至群體免疫，必須盡可能讓更多人接種，惟現實難免有人抗拒疫苗，商業機構可否擔當角色，強迫員工接種？有保險顧問公司估計，企業強迫員工打疫苗的機會很微。

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保險顧問公司Marsh & McLennan行政總裁Dan Glaser接受CNBC訪問，斷言相信企業強迫員工打疫苗的情況，將十分罕見。

他解釋，現階段疫苗供應有限，相信要相當長時間增產，供應量才會充裕到人人可以接種；此外，他指出，這類政策應由政府主動推出，不應依靠個別公司自行推出，否則會製造重大變數，影響廣泛接種計劃。

事實上，公司是否有權強迫員工打疫苗，仍是疑問，因美國食品及藥物管理局（FDA）批出的只是緊急使用授權，要取得全面批准，仍需一段時間。法律專家指，須待當局批出全面許可，企業才有權解僱拒接種員工。

著名連鎖墨西哥薄餅店Chipotle Mexican Grill （美：CMG）、Facebook（美：FB）、福特（Ford，美：F）及通用汽車（General Motors，美：GM）等企業，早前都表明無意強制員工接種。

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責任編輯：林建忠

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