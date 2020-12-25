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【美國救市】特朗普倡加碼派錢 前財長稱是嚴重錯誤

環球政治 16:17 2020/12/25

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【美國救市】特朗普倡加碼派錢 前財長稱是嚴重錯誤

新冠疫情重挫美國經濟，美國國會日前通過新一輪救市方案，計劃向每名民眾派600美元（約4680港元），惟總統特朗普認為太少，促增至2000美元（約1.56萬港元），否則拒絕簽署。財金界猛人、美國前財長薩默斯（Larry Summers）亦表示反對，直指派2000美元過多，派600美元他也有保留。

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薩默斯接受彭博社訪問，談及特朗普的派2000美元倡議，他形容這是相當嚴重的錯誤（a pretty serious mistake），將令經濟過熱。甚至派600美元他亦有保留，直言對此不是太熱衷。

他指出，寧願見到資金用於拯救財政陷入困難的地方政府，提振消費不應是當前首務。

民主黨的經濟主張向來較左，較支持援助措施，而薩默斯曾在克林頓時期及奧巴馬時代，先後任財長及白宮經濟顧問委員會兩大職位。如今他公開批評特朗普（Donald Trump）的主張太慷慨，令人感到頗意外。

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事實上，特朗普加碼派錢的主張，獲對家支持。立場左翼的桑德斯（Bernie Sanders）、向來敵視特朗普的民主黨進步派代表人物奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）亦稱支持加碼派錢。特朗普的共和黨友反而反對。

責任編輯：林建忠

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