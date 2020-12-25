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【港股分析】科技指數第四季最強成分股 竟然無ATM份？

股樓投資 15:38 2020/12/25

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恒生科技指數今年7月底推出，至今僅5個月時間，但已廣受投資者歡迎。指數第四季表現跑贏恒指，雖然周四（24日）跌超過3%收市，但以當日收市8142點計，第四季仍錄得接近15%升幅。

指數中有多隻為人熟悉的成分股，當中自然包括新經濟五大龍頭ATMXJ（阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、美團（03690）、小米（01810）及京東（09618））。惟第四季表現最佳股份中，僅得小米上榜。

【港股小知識】傳統智慧 一月效應準唔準？，詳情請按見下頁

本季反而是多隻中小型科技股抬頭，其中易鑫集團（02858）在股權問題塵埃落定後，股價炒完又炒，周四收報3.2元，總結第四季累積升幅達65.8%，為升勢最強的科技指數成分股。

緊隨其後的是12月才納入成分股的明源雲（00909），股價季內升60.2%；第三位則是季績表現突出的小米集團，期內升超過58.6%。

因此，名氣大和市值大的股份，雖然夠穩陣，但爆發力未必最好，反而部分二三綫股份有時或會有更多驚喜。

以下為第四季表現最佳的科技指數成分股股份：

股份 第四季變幅（%）
易鑫集團（02858） 65.8
明源雲（00909） 60.2
小米集團（01810） 58.7
華虹半導體（01347） 53.8
丘鈦科技（01478） 39.2

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記者：葉志偉

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