【新股IPO】YesAsia網購平台申請上市　一文睇清收入最大是賣化妝品定CD

YesAsia於港交所申請上市，大華繼顯為獨家保薦人。YesAsia是香港知名的網購平台，主要從事採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。據招股書資料，YesAsia由劉國柱及朱麗琼於1997年12月於美國加洲創立，98年4月推出首個電子商務B2C平台www.YesAsia.com（前稱AsiaCD.com），專注於娛樂產品銷售。

其後於2006年7月推出www.YesStyle.com （「YesStyle」），賣亞洲時裝、韓國美容產品等；2017年8月，推出 www.AsianBeautyWholesale.com（「AsianBeauty Wholesale」），主打為業務而有採購需要的客戶。

YesAsia招股書重點：

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YesAsia於2019年總收入1.18億美元，按年增37.8%。今年首9個月收入1.2億美元，更大增44.1%。其中以時裝與生活時尚及美容產品佔收入93%，娛樂產品僅佔7%。數據反映公司業務轉營，娛樂產品銷售於2017年佔公司收入21.1%，縮至今年首9個月的7%；而時裝與生活時尚及美容產品自2017年收入4661.4萬美元，增至今年首9個月的1.12億美元。

盈利方面，去年溢利336.9萬美元，按年跌15.6%，因為一筆過間接稅項影響，毛利率32%；今年首9個月720.6萬美元，按年大增135%，毛利率35.3%。另外，政府補貼收入達209.2萬美元。

YesAsia指，受新冠肺炎影響，重塑消費者購物習慣，促進平台銷售，截至9月30日，月活躍用戶增至560萬名，按年大增51.4%，落訂單的客戶103.98萬人，按年增44.5%。平均訂單額71.5美元，增約16%。

電訊盈科有份持股

YesAsia的業務流程，是於在南韓、日本及香港建立本地產品團隊，以物色客戶所喜好的供應商及產品，主要產品供應商多數位於南韓及中國，採購總額分別佔54.9%及31%。內容團隊在博客、用戶通訊及社交媒體賬戶上發佈內容，掌握潮流趨勢，並在整個購物流程中提供指導。稱透過香港為全球物流樞紐，將倉儲、配送及交付職能維持高水平。

此外，由於克里米亞及伊朗受到非常全面的美國經濟制裁，自今年7月1日起，已停止涉及全面受制裁國家的所有業務。

股權方面，在上市前，劉國柱持股34.79%，其妻朱麗琼持股8.59%，電訊盈科旗下公司持股11.67%，雷百成持股10.34%。

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記者：譚志偉