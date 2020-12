【科興疫苗】「效用率非常低」巴西總統彈科興疫苗

科興生物研究的新冠病毒疫苗,獲多個國家採購,其中一個計劃使用科興疫苗的國家是巴西,惟總統博爾索納羅對科興疫苗卻有所保留,在聖誕節講話中形容科興疫苗效用率低,但未有加以說明。

巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)在社交媒體進行直播,發表聖誕講話,其間提到聖保羅州(Sao Paulo)計劃採用的科興疫苗,稱疫苗效用率似乎非常低(seems to be very low)。

不過,博爾索納羅並無提出任何根據。事實上,他一向對疫苗效用有質疑,多次語出驚人,如稱疫苗會將人變成鱷魚。

科興疫苗在多國進行臨床測試,巴西是首個完成測試的國家,研究人員指,效用率高於50%的門檻。不過完整數據發表再次延遲,主因科興要求整合各國數據,要求延遲15日公布。

另外,土耳其的科興疫苗測試就傳出好消息,土耳其衛生部稱,科興疫苗效用率達91.25%,7371名土耳其受試者接種後,初步結果顯示疫苗安全,沒有出現嚴重副作用。中國當局已批准對土耳其交貨,首批疫苗將於28日送達。

責任編輯:林建忠