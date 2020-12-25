【科興疫苗】「效用率非常低」巴西總統彈科興疫苗

科興生物研究的新冠病毒疫苗，獲多個國家採購，其中一個計劃使用科興疫苗的國家是巴西，惟總統博爾索納羅對科興疫苗卻有所保留，在聖誕節講話中形容科興疫苗效用率低，但未有加以說明。

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巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在社交媒體進行直播，發表聖誕講話，其間提到聖保羅州（Sao Paulo）計劃採用的科興疫苗，稱疫苗效用率似乎非常低（seems to be very low）。

不過，博爾索納羅並無提出任何根據。事實上，他一向對疫苗效用有質疑，多次語出驚人，如稱疫苗會將人變成鱷魚。

科興疫苗在多國進行臨床測試，巴西是首個完成測試的國家，研究人員指，效用率高於50%的門檻。不過完整數據發表再次延遲，主因科興要求整合各國數據，要求延遲15日公布。

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另外，土耳其的科興疫苗測試就傳出好消息，土耳其衛生部稱，科興疫苗效用率達91.25%，7371名土耳其受試者接種後，初步結果顯示疫苗安全，沒有出現嚴重副作用。中國當局已批准對土耳其交貨，首批疫苗將於28日送達。

責任編輯：林建忠