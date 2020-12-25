  • 19°C
香港時間 : 20201225日 (五) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國脫歐懶人包】由關稅到簽證 拆解脫歐協議內容

環球政治 11:31 2020/12/25

分享：

離英國脫歐後過渡期結束只餘約一周，英國與歐盟終於達成貿易協議，為英國脫歐後與歐盟的雙邊關係定下基礎。完整的協議內容尚未公布，據報長達2000多頁，惟英國脫歐協議部分關鍵內容及原則，已由歐盟及英國公布。

【移民澳洲】政府收緊商業移民要求 來年7月起實施【下一頁】

【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事【下一頁】

貿易

從1月1日開始，英國和歐盟間的商貿往來，不會收取關稅或實施配額，但將有額外邊境檢查，如作安全檢查和海關申報。

另外，各種專業資格，包括醫生，護士和建築師等，不再自動認可。

旅行

英國國民在歐盟地區停留90日以上，將需要申請簽證，並需要進行入境檢查。

漁業

英國將脫離共同漁業政策，惟設有過渡期，未來5年半，仍會實施漁獲配額，25%的漁獲歸於英國漁船，未來數年，歐盟船隻仍可在英國水域捕魚。

【BNO移民】倫敦就業空缺急跌 歐洲大城市中最嚴峻【下一頁】

司法

首相約翰遜（Boris Johnson）稱，英國將不再受歐洲法院判決的約束。

國安

英國不再有獲取關鍵數據的自動權限，但仍可要求獲得資料。

英國將不再是歐洲刑警（Europol）成員，但會在總部設辦事處。這將類似於美國目前的安排。

學術交流

英國將退出讓學生在其他歐盟國家學習的伊拉斯謨計劃（Erasmus exchange programme）。不過，鑑於與愛爾蘭政府有協議，北愛的大學生可繼續參與計劃。

未來將另設新方案，取代伊拉斯謨計劃，據報將以著名數學家圖靈（Alan Turing）的名字命名。

【BNO移民】疫苗帶動英國就業市場 上月增17萬職位【下一頁】

責任編輯：林建忠

相關文章

【聖誕節2020】網上推出虛擬旅行 暢遊芬蘭聖誕老人村
今日
【聖誕節2020】網上推出虛擬旅行 暢遊芬蘭聖誕老人村
【變種病毒】英板球員獲豁免隔離 再往南非受訓遭抨擊
2020/12/24
【變種病毒】英板球員獲豁免隔離 再往南非受訓遭抨擊
【聖誕節2020】聖誕老人幾時派禮物？小朋友可繼續check
2020/12/24
【聖誕節2020】聖誕老人幾時派禮物？小朋友可繼續check
【聖誕節2020】福西稱聖誕老人已打疫苗 叫小朋友放心
2020/12/24
【聖誕節2020】福西稱聖誕老人已打疫苗 叫小朋友放心
【聖誕節2020】特朗普夫婦赴佛州渡假 慶祝任內最後聖誕
2020/12/24
【聖誕節2020】特朗普夫婦赴佛州渡假 慶祝任內最後聖誕
簽證 約翰遜 英國 歐盟 脫歐

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間12:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】法國總統馬克龍已無病徵　解除隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【變種病毒】英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強
【變種病毒】英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強
【變種病毒】英國現南非變種個案 新加坡繼香港破功（全球情況不斷更新）
【變種病毒】英國現南非變種個案 新加坡繼香港破功（全球情況不斷更新）
【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？
【變種病毒】英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？
新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月25日 時間12:00）
【移民澳洲】放寬港人移民 毋需符合技術簽證額外條件
【移民澳洲】放寬港人移民 毋需符合技術簽證額外條件
【變種病毒】源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗
【變種病毒】源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗