【英國脫歐懶人包】由關稅到簽證 拆解脫歐協議內容

離英國脫歐後過渡期結束只餘約一周，英國與歐盟終於達成貿易協議，為英國脫歐後與歐盟的雙邊關係定下基礎。完整的協議內容尚未公布，據報長達2000多頁，惟英國脫歐協議部分關鍵內容及原則，已由歐盟及英國公布。

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貿易

從1月1日開始，英國和歐盟間的商貿往來，不會收取關稅或實施配額，但將有額外邊境檢查，如作安全檢查和海關申報。

另外，各種專業資格，包括醫生，護士和建築師等，不再自動認可。

旅行

英國國民在歐盟地區停留90日以上，將需要申請簽證，並需要進行入境檢查。

漁業

英國將脫離共同漁業政策，惟設有過渡期，未來5年半，仍會實施漁獲配額，25%的漁獲歸於英國漁船，未來數年，歐盟船隻仍可在英國水域捕魚。

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司法

首相約翰遜（Boris Johnson）稱，英國將不再受歐洲法院判決的約束。

國安

英國不再有獲取關鍵數據的自動權限，但仍可要求獲得資料。

英國將不再是歐洲刑警（Europol）成員，但會在總部設辦事處。這將類似於美國目前的安排。

學術交流

英國將退出讓學生在其他歐盟國家學習的伊拉斯謨計劃（Erasmus exchange programme）。不過，鑑於與愛爾蘭政府有協議，北愛的大學生可繼續參與計劃。

未來將另設新方案，取代伊拉斯謨計劃，據報將以著名數學家圖靈（Alan Turing）的名字命名。

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責任編輯：林建忠