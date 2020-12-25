英媒籲防假新聞 Deepfake英女王聖誕文告

有英國媒體利用Deepfake技術，「惡搞」英女王聖誕文告影片，以此傳達數碼時代下虛假信息和假新聞帶來的危機。

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英國電視台Channel 4以Deepfake技術製作「惡搞」聖誕文告影片。片段長5分鐘，片中「英女王」提及多個皇室的爭議話題，包括哈里王子卸下皇室成員頭銜、安德魯王子捲入性侵醜聞退出皇室公務等。「英女王」又表示總不能坦率地在鏡頭面前說話，更在鏡頭面前表演一段TikTok舞蹈，非常怪異。

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其後Channel 4的節目主管卡茨(Ian Katz)表示，片中的「英女王」是由電腦影像合成而來，聲音則由演員模仿讀出。電視台希望以偽造全國最熟悉和信任的人物，提醒民眾不能輕易相信自己看到的影像。

Deepfake早於2018年初冒起，以人工智能合成影片人物的容貌，有不法分子曾利用技術偽裝名人散播不實資訊。皇室目前未有回應事件。

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