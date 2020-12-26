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證據不足 日本檢察部不起訴安倍晉三

環球政經 22:52 2020/12/26

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日本前首相安倍晉三涉嫌無申報為支持者支付櫻花會晚宴費用，違反政治資金規正法及公職選舉法，經調查後，東京檢察部門決定不提起訴。

東京檢察部就漏報櫻花會收支調查 擬傳召安倍晉三作供下一頁

檢察部門指，目前未有證據顯示安倍有份製作收支報告，亦無法證明安倍知悉有關款項未有記錄在案，加上負責舉辦櫻花會晚宴的安倍後援會，會計事務是由地方事務所處理，檢察部門未能搜集足夠證據證明安倍牽涉在案件中，故此決定不提出起訴。

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安倍就事件召開記者會，對自己就晚宴風波的答辯，與事實不符道歉，並表示會自我反省。

安倍不獲起訴，但其第一秘書配川博之，因為未有將晚宴收支寫入提交給選管會的報告書，被檢察部門以違反政治資金規正法提出提出簡易起訴。

安倍晉三在任其間曾舉行多個「賞櫻會」晚宴，宴請政界、財政界及文化界等知名知名人士出席，其後被揭發漏記參加者所繳交的會費、舉辦晚餐會的整體經費以及安倍補貼晚餐會等費用，早前被檢察部門傳召問話。

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撰文 : 李勝男

東京 安倍晉三 日本

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