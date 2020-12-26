證據不足 日本檢察部不起訴安倍晉三

日本前首相安倍晉三涉嫌無申報為支持者支付櫻花會晚宴費用，違反政治資金規正法及公職選舉法，經調查後，東京檢察部門決定不提起訴。

東京檢察部就漏報櫻花會收支調查 擬傳召安倍晉三作供【下一頁】

檢察部門指，目前未有證據顯示安倍有份製作收支報告，亦無法證明安倍知悉有關款項未有記錄在案，加上負責舉辦櫻花會晚宴的安倍後援會，會計事務是由地方事務所處理，檢察部門未能搜集足夠證據證明安倍牽涉在案件中，故此決定不提出起訴。

【新冠疫情】日本新增確診數字創新高 東京將警報提升至最嚴重【下一頁】

安倍就事件召開記者會，對自己就晚宴風波的答辯，與事實不符道歉，並表示會自我反省。

安倍不獲起訴，但其第一秘書配川博之，因為未有將晚宴收支寫入提交給選管會的報告書，被檢察部門以違反政治資金規正法提出提出簡易起訴。

安倍晉三在任其間曾舉行多個「賞櫻會」晚宴，宴請政界、財政界及文化界等知名知名人士出席，其後被揭發漏記參加者所繳交的會費、舉辦晚餐會的整體經費以及安倍補貼晚餐會等費用，早前被檢察部門傳召問話。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機