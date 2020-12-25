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【變種病毒】尼日利亞確診個案急升 據報發現疑似變種新冠病毒株

環球政經 15:47 2020/12/25

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有外媒報導，繼英國及南非先後發現變種新冠病毒株，尼日利亞再發現多一種新病毒株，非洲疾控中心表示將會進一步分析樣本。

【變種病毒】傳現有疫苗無效 Moderna: 有效抵抗變種新冠病毒下一頁

非洲疾控中心總監恩肯加松（John Nkengasong）24日公布，在病毒樣本中發現有兩至三個基因排序，與一直發現的新冠病毒不同，發現疑似變種新冠病毒株，他表示該種新冠病毒株，與早前發現的英國變種病毒株B117及南非病毒株並無關連。

英國發現南非變種病毒株 過半國民需守第四級防疫令下一頁

據外媒引述相關消息指，疑似變種病毒是由尼日利亞西南部奧孫州兩名患者樣本中發現。非洲疾控中心將進一步分析所得樣本，並於本周內舉行緊急會議。

尼日利亞近日確診病例急升，單日新增超過1.3千宗確診個案，過去一周急增逾

5成，比月初數字更升超過10倍。恩肯加松強調，未能證實近日確診個案急升是源於變種病毒，但提醒尼日利亞的病毒基因排序監測不及英國。

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撰文 : 李勝男

英國 南非 尼日利亞

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