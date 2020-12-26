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【英國脫歐】脫歐貿易協議出台 據報英國歐盟仍需協調捕魚配額

環球政經 11:11 2020/12/26

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英國與歐盟談判9個月，最終得出共識制訂貿易協議，但據報雙方仍然需就捕魚配額等問題作協調。

【英國脫歐】拉鋸四載 英歐達成歷史性貿易協議下一頁

英國首相約翰遜公布與歐盟達成貿易協議，稱為英國重新奪回金錢、邊境、法律和貿易等的控制權。外界原本預料英國和歐盟會在當地時間24日上午公布貿易協議，但據報雙方仍就歐盟在英國水域的捕魚權拉鋸，最後導致記者會由上午延後至下午。

據報與歐盟達成脫歐協議 英國傳媒: 是約翰遜勝利下一頁

有外媒引述愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）指，雙方最後將捕魚權過渡期設為5年半，期間歐盟船隻仍然可以進入英國漁業水域，但捕魚權將比現時減少四份一。雙方將再為水域分配作談判。

另外，有外媒引述消息指英國及歐盟已經同意採取以國際法，而非歐盟法律，解決任何關於協議的管治問題，這意味歐洲法院在協議中將無擔任任何角色。

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撰文 : 林展鋒

脫歐 約翰遜 歐洲 英國 歐盟

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