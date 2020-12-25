【英國脫歐】英國歐盟達貿易協議共識 前首相卡梅倫:令人欣慰

英國與歐盟在脫歐後貿易協議達成共識，多個歐洲國家元首均表示歡迎。

據報與歐盟達成脫歐協議 英國傳媒: 是約翰遜勝利【下一頁】

英國首相約翰遜在24日公布，與歐盟達成脫歐貿易協議，兌現2016年脫歐公投和去年大選的承諾。因為脫歐問題而宣布下台的兩位英國前首相卡梅倫和文翠珊，均對貿易協議表示歡迎，卡梅倫形容在2020充滿困難的一年完結前，收到好消息令人欣慰; 文翠珊則指協議有助維持英國貿易穩定，為商界增強信心。

【英國脫歐】拉鋸四載 英歐達成歷史性貿易協議【下一頁】

鄰近的歐洲國家元首亦紛紛表態，對雙方達成共識表示歡迎。法國總統馬克龍讚揚歐盟團結堅定，最終在脫歐事件上取得回報，有關協議對保障歐盟公民、漁民和製造商非常重要。他又形容歐洲可在團結、擁有主權和力量下前瞻未來。

德國總理默克爾則形容協議具歷史重要意義，為英國及歐盟關係奠定新基礎。她又稱讚歐盟委員會在與英國的談判過程中，讓成員國了解事情進展。德國政府將詳細審視協議內容，並於下周一早上開會討論是否支持協議。

至於蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）則對達成協議表達不滿，指脫歐是在違反蘇格蘭意願下進行，並無任何協議能夠彌補脫歐對她們造成的損失，又表示現在是蘇格蘭成為獨立歐洲國家的時候。

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