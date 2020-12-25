【英國脫歐】待兩地議會通過落實 英國歐盟公布脫歐貿易協議

英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩，分別宣布雙方達成脫歐貿易協議。

據報與歐盟達成脫歐協議 英國傳媒: 是約翰遜勝利【下一頁】

長達9個多月的脫歐貿易協議談判終於有結果。約翰遜在唐寧街舉行記者會宣布與歐盟達成協議，國會將於本月30日表決是否批准與歐盟達成有關貿易協議。

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約翰遜承認整個談判過程有時候頗為激烈，但最後就貿易協議達成共識，將正面影響整個歐洲。他形容這次的共識，是與歐盟達成的「最大貿易協議」，每年涉及6600億鎊(約6.9萬億港元)。

約翰遜又表示協議中並無監管金融服務方面的條文，但仍包含一些好細節，讓倫敦可以繼續繁榮。他又期望協議能讓英國與歐盟維持穩定關係，帶來「新的穩定和可確定性」。

另一邊廂馮德萊恩亦在歐盟舉行記者會，形容談判過程十分漫長，但最後協議「平衡、公平、正確及負責任」，在英國脫歐後仍然維持互相信任，將來繼續於氣候變化、能源、保安及運輸等範疇合作。

該貿易協議將待兩地議會通過才可落實，英國國會將於30日召開緊急會議，討論協議細節並進行表決。路透社引述消息指，在野工黨表示支持協議，而工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）指雖然協議空洞，但總比沒有協議好，可望能夠獲得足夠票數通過。

歐盟委員會則需要先將文本交27個成員國審議，再開會表決確認。由於英國脫歐過渡期31日屆滿，歐洲議會已表明無法在年底前完成表決，但只要成員國同意，可以通過一個臨時申請程序確認協議。

受利好消息刺激，英鎊兌美元匯價一度升至接近兩年半高位。

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