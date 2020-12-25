【港股小知識】傳統智慧 一月效應準唔準？

臨近年尾，相信不少投資者已經提早收爐，為明年投資機遇進行部署。跟「聖誕鐘，買滙豐」一樣，市場流傳不少所謂傳統智慧，用以分析大市，以每年1月份市況表現，分析全年股市走勢的一月效應，就是其中一個例子。

一月效應（January Effect）故名思議，即是指1月份股市上升的話，全年股市很大機會向上，反之亦然。由於傳統上，1月是基金經理重新開倉的時間，在一定程度上會反映資金流向，故該月股市走勢，被認為有其參考價值。

統計學上看，最初出現「1月效應」的是美國股市。當中有兩種說法，其一是指每年1月股市表現，均可預測每年市況走勢，所以1月效應又稱為「1月寒暑表」（January Barometer）。即是1月股市升，全年股市都會升；1月股市跌，全年股市皆跌。

另一種說法是，每逢1月股市總是升多跌少。原因是美國有「資本增值稅」的稅務效應、配合粉飾廚窗、年終花紅效應等因素。大部分投資者為了降低所繳交的稅款，均會在年底前沽出錄得虧損的股票，抵消其他股票所獲的利潤，以便資本虧損扣稅，達到少繳稅收的目的，並在翌年1月重整投資組合，再度投入資金入市。因此形成了12月的市況偏淡，而1月市況造好的現象。

以此說法套用在近年港股，也尚算準確。2018年1月，大市升至33484點的歷史高位，全月累計升2900點，有接近10%的升幅，但到年底收市值25845點，全年跌近14%；到2019年，1月份升超過7%，到年底保住相若升幅，1月效應終於靈驗。

到今年1月，大市雖然曾升至29174點的全年高位，但最後因疫情急轉直下，全月跌超過7%。現時年內只餘下3.5個交易日，要重返去年底逾28000點水平難度甚高，故1月效應相信會再次應驗。

但1月效應始終只是其中一個指標，投資者也要結合其他數據分析大市，效果或會更佳。

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記者：葉志偉