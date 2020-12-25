【港股分析】中央經濟工作會議落幕 邊類股份可以睇好？　

內地每年12月都會舉行中央經濟工作會議，總結全年經濟工作，及部署來年經濟政策。今年的會議剛於上周三（16日）至上周五（18日）完結，國務院總理李克強亦在講話中，對明年經濟工作作出具體部署。

會議中提到明年當局要抓好8大重點任務，當中包括強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需這個戰略基點、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題，以及做好碳達峰、碳中和工作。

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其中強化反壟斷工作，已經在阿里巴巴（09988）被國家市場監管總局調查中體現，估計相關的新經濟股，短期未必能重拾上升動力。

反而堅持擴大內需這個重要戰略，其實中央今年已不斷強調內循環的重要性。今次在會議中，也提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要緊緊扭住供給側結構性改革這條主綫，注重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生産、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給。

因此，內需行業如食品、飲料、體育用品及餐飲板塊等，縱使行業股份今年普遍已錄得不俗表現，但在內循環仍然是發展的大前提下，明年首季或繼續發光發亮，值得留意。

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記者：葉志偉