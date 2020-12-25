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【港股分析】兩大地產股頻回購增持　有何啟示？　　　

股樓投資 04:17 2020/12/25

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以往提起本地地產股的增持或回購，大家都會記得長和系股份經常會有這類行動，但本周新世界發展（00017）接連進行回購，或是板塊股價變得抵買的一個啟示。

新世界周三（23日）公布，透過聯交所回購290萬股，每股價格介乎35.95至36.3元，涉及近1.05億元。到昨日（24日），公司再公布透過聯交所回購90萬股，每股價格介乎36.2至36.65元，涉及金額達3,268.1萬元。

今年以來新世界合共回購1,035.7萬股，佔已發行股本0.406%。但單計本周，回購數量達380萬股，佔全年回購數量逾三分之一，或是集團認為股價過低而作出的行動。

【港股分析】恒指今年跌超過6% 藍籌股卻有3隻倍升？，詳情請按見下頁

此外，繼上周李嘉誠及李澤鉅增持62萬股後，李嘉誠基金會指，由上周五（18日）起，分別於12月18日、12月21日、12月22日及12月23日，以平均價每股40.6770元、39.9804元、38.8302元及38.9406元，增持長實集團（01113） 。李嘉誠持股由35.86%增至35.89%；李澤鉅持股由35.93% 增至35.95%。

長實集團股價年內至今跌超過30%，雖然與今年低位33.4元仍有一段距離，但表現一直遠遠跑輸大市，故股東增持也是合理舉動。

至於新世界發展，股份在四合一後，一度升穿40元水平，但之後無以為繼，現價已跌至下半年新低，故公司回購行動可謂對股價有信心的表現。

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記者：葉志偉

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