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【美股收市】道指平安夜漲70點  阿里巴巴美再挫近6%

股市 02:20 2020/12/25

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美國的紓困法案一波三折，未損美股氣氛 ; 受惠英國與歐盟達成貿易協議，美股3大指數平安夜半日市反覆向好。
道指收報30199點，升70點；標指收報3703點，升13點；納指收報12804點，升33點。
中國就反壟斷法開始對內地電商平台阿里巴巴進行調查，拖累阿里巴巴股價外圍逆市插水，阿里在美掛牌股份（美：BABA）全日急瀉13.34%，換算則報215.16港元，較本港收市價低13.04港元，再挫近6%。；競爭對手拼多多則漲8.9%，收報152.75美元。

市場繼續關注美國的紓困法案進展，總統特朗普在國會通過法案後仍不願簽署，並要求國會把法案中個人支票發放的金額，由600美元上調至2,000美元。雖然民主黨支持特朗普的建議，惟眾議院共和黨否決了提案。民主黨將於下周一再次嘗試對新法案進行表決，當天眾議院還計劃投票推翻特朗普對「國防授權法」的否決權。

大市成交淡靜，投資者仍然擔憂疫情惡化，截至當地周三上午，美國接種第一劑疫苗的人數才剛超過100萬人，與政府早前年底前接種人數2,000萬的目標相差甚遠。白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)表示，美國要達致群體免役，全部民眾接種疫苗比率可能要高達9成。

雖然輝瑞（美：PFE）及Moderna（美：MRNA）研發的疫苗已相繼推出，但運送分發方面仍面臨嚴峻挑戰，一旦不如預期般順利，將對經濟復甦構成阻礙。

 

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責任編輯：柯志宏

阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 疫情 美股 特朗普 反壟斷 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Moderna（美：MRNA） 白宮

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