【港股分析】恒指今年跌超過6% 藍籌股卻有3隻倍升？

踏入聖誕節，也代表今年已經步入尾聲，恒指僅餘3.5個交易日（12月31日為半日市），所以也是時候埋單計數，總結今年港股走勢。

彭博資料顯示，截至周四（24日）收市，恒指年內至今跌近6.4%，52隻藍籌股中，只有18隻年內錄得升幅，跑贏大市。但表現最佳的10隻藍籌股中，排第10位的股份升幅也超過30%，表現令人驚喜。以下會介紹升幅最多的5隻藍籌股。

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至於第6名至第10名，部分為大家熟悉的大藍籌：

排名 股份 年內至今變幅（%） 6. 港交所（00388） 66.8 7. 吉利汽車（00175） 56.5 8. 騰訊控股（00700） 48.5 9. 蒙牛乳業（02319） 43.2 10. 申洲國際（02313） 33.7

值得留意的是，5隻表現最好的藍籌股當中，除創科實業（00669）外，其餘4隻股份均是今年才染藍，因此明年不妨繼續吼實藍籌新貴，可能會有驚喜。

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記者：葉志偉