【港股分析】恒指今年跌超過6% 藍籌股卻有3隻倍升？

下一篇文章
【港股小知識】為明年做好部署 學識點揀內銀股
踏入聖誕節，也代表今年已經步入尾聲，恒指僅餘3.5個交易日（12月31日為半日市），所以也是時候埋單計數，總結今年港股走勢。
彭博資料顯示，截至周四（24日）收市，恒指年內至今跌近6.4%，52隻藍籌股中，只有18隻年內錄得升幅，跑贏大市。但表現最佳的10隻藍籌股中，排第10位的股份升幅也超過30%，表現令人驚喜。以下會介紹升幅最多的5隻藍籌股。
【港股小知識】為明年做好部署 學識點揀內銀股，詳情請按【見下頁】
至於第6名至第10名，部分為大家熟悉的大藍籌：
|排名
|股份
|年內至今變幅（%）
|6.
|港交所（00388）
|66.8
|7.
|吉利汽車（00175）
|56.5
|8.
|騰訊控股（00700）
|48.5
|9.
|蒙牛乳業（02319）
|43.2
|10.
|申洲國際（02313）
|33.7
值得留意的是，5隻表現最好的藍籌股當中，除創科實業（00669）外，其餘4隻股份均是今年才染藍，因此明年不妨繼續吼實藍籌新貴，可能會有驚喜。
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：葉志偉