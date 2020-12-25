【港股小知識】為明年做好部署 學識點揀內銀股

環球經濟今年受疫情影響轉差， 多個傳統行業股價受累，其中一向以高派息見稱的內銀股，板塊普遍股份年內均累積雙位數跌幅，四大國有銀行表現均跑輸大市表現。但經過一輪調整後，現時息率已升至6厘以上，是否值得吸納？其實仍要睇多個指標。

1. 市帳率（Price to Book ratio）



市帳率（PB）是股價相對每股資產淨值，用以比較銀行股平或貴的重要指標。銀行的資產和負債，有別於其他企業，在銀行角度看，負債是指客戶的存款，原因是客戶隨時可到銀行提取現金，該筆現金為銀行尚欠客戶的款項，而銀行資產則是向客戶提供的借貸，借貸包括樓按等，客戶須每月向銀行償還有關金額。

一般而言，PB愈低，表示該股較便宜，即愈吸引；在股東資金回報率（ROE）不高時，過高的PB，可以是對股份一種危險訊號。以周四收市價（24日）計，現時四大國有銀行PB均低於0.6倍，為近年的低水平。

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2. 不良貸款比率

不良貸款比率指金融機構不良貸款佔總貸款額的比重。內地將貸款按風險基礎分為五類，按級別的高低依次為合格、關注、次級、可疑及損失，其中第三至五級的貸款被視為不良貸款。

計算方式：不良貸款比率=（次級、可疑及損失級別的貸款額／總資款額）X100%。



3. 資本充足比率（Capital adequacy ratio）

研究銀行的財務狀況，資本充足比率亦是重要指標，此比率用來衡量銀行資本，作為沖銷壞帳損失的保護程度。銀行主要業務是存貸業務，經常面對不良貸款及呆壞帳等風險，若銀行大肆進行高風險業務或投資，令大量壞帳湧現，銀行便須就未能收回的貸款或虧損作撇帳，令盈利受壓，甚或出現資不抵債情況，最終會危害銀行的營運能力，令存戶蒙受損失。



4. 股息率（Dividend Yield Ratio）



內銀股其中一個吸引投資者之處，是其股息率較高，以周四收市價計，四大國有銀行息厘現時均超過6厘，同樣為近年較高水平。但值得留意的是，今年內銀業績受疫情影響，增幅稍有放緩，甚至會出現倒退，或會影響派息多寡，最終令息率也有所謂整，故投資者要密切注視。

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記者：葉志偉