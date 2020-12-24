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【英國脫歐】拉鋸四載 英歐達成歷史性貿易協議

環球政經 23:50 2020/12/24

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歐盟與英國宣布達成貿易協議，下一步歐盟及英國國會就會就貿易協議進行表決，消息刺激英鎊造好，現時鎊匯升0.28%，報英鎊兌美元報1.35。據路透社引述消息人士透露，雙方在脫歐死綫最後階段，仍就捕魚權問題互雙拉鋸，歐盟貿易代表希望只減少歐盟漁民每年在英國水域20%的漁獲，但英方希望降低30至35%。

據報與歐盟達成脫歐協議 英國傳媒: 是約翰遜勝利

英國首相約翰遜（Boris Johnson）指，英國已達成史上最大的貿易協議，形容新協議容許英國出口商能與「歐洲伙伴」做更多生意。他又表示，英國自1973年以來首次能完全控制英國水域，同時宣布捕漁業將會獲得1億英鎊的援助，以實現捕漁船隊現代化。

歐盟委員會主席馮德萊恩（von der Leyen）在記招中表示，兩國終於達成最終協議，雖然過程十分漫長，但這是最好的協議，又指協議是公平且平衡雙方利益，重申英歐會共同肩負國際責任。

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撰文 : 林展鋒

約翰遜 馮德萊恩 貿易 英國國會 英鎊 歐洲 英國 路透社

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