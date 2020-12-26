【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級

摩通發表明年中國股市投資展望，相信在防疫措施出台推動經濟反彈，疫苗面世，華府換屆和中美關係最緊張時刻過去等因素，都使中國股市3月以來逐漸復甦，MSCI中國指數今年以來更取得25%升幅。

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摩通看好中資股明年投資前景，相信內地經濟回後正常，配合政策因素，都令企業基本面良好，實現盈利增長。該行認為，中資股明年浮現四大投資主題，包括內需，金融業開放，碳中和及數字化經濟。

摩通2021年推介21隻港股一覽:

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摩通同時推介21隻和這4大主題有關的股份，並給予當中過半股份增持評級。

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