【港股展望】恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測

▲ 恒指2021年最高幾多點？ 一文看清各大行最新預測

疫情肆虐整個2020年，環球股市有如坐過山車，港股於下半年發力追落後，惟恒指年初至今仍跌約6%，表現較其他主要指數遜色。市場普遍預期，隨疫苗面世，明年經濟持續復甦將帶動企業盈利大幅回升。臨近年尾，各大行均發表2021年的港股展望，有券商相信明年恒指有望高見32000水平。

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各大行對明年恒指目標

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國信證券表示，隨著美國新任總統塵埃落定，預期港股波動市格局將完結。儘管拜登上任美國總統後，對中國態度不變，但手段將與特朗普大相徑庭，故預期股市黑天鵝事件將大幅減少，投資者將回歸價值投資。此外，疫情因素將隨疫苗廣泛接種而消除，料香港經濟明年二季度將築底回升，加上明年是十四五開局之年，中國宏觀經濟政策轉向和微觀行業政策扶助將為股市帶來催化劑。

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交銀國際董事總經理洪灝表示，隨更多新經濟股加入指數，現階段恒指估值不算貴，加上資金流入也會暢旺，由於港股大部份盈利來自中資股，料利好恒指走勢。

晉裕預計，明年股市將呈「先低後高」格局，皆因明年首季或迎來估值收縮期，「後高」是因預期環球股市的企業盈利將隨著強勁的經濟復甦而得到大幅度的調升。

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編輯：袁諾曦