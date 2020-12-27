【爸媽崩潰系列】 屋企剛裝修白牆即被孩子畫花點算好 港爸媽崩潰求助 網友大獻妙計

不少人的家居的牆壁喜愛油上簡單的白色，看起來有舒服的感覺外，白色也較易配搭不同的傢俱及擺設。白色牆雖然百搭好看，但最大的缺點是很容易弄髒，尤其是有小孩的家庭，很難避免小孩調皮在白牆上塗鴉，非常難於清潔。

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日前有港爸媽在一個裝修群組中發帖指，家中剛進行新裝修只有4個月，但有天工作途中收到家人電話，指家中4幅白色牆給小孩用蠟筆畫花，向網友求助如何消除蠟筆跡。

看看「慘案」現場：

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此求助帖一出，引起網民極大迴響，不少網民對這對父母深表同情，更分享他們「同路人」的經歷，並貼上自己家中的小孩的「傑作」。

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也有不少網民安慰樓主，指這是小孩子正常的行為，認為即使今次清潔了蠟筆跡，下次也會再出現，建議樓主不應阻止小孩的創作：

應該比佢哋繼續畫落去



買個畫框返嚟貼落牆變成藝術品

唔好阻止佢地，未來畢加索^^

等啲細路長大成人至搞啦⋯⋯轉頭又⋯⋯😅

其實好正常喎，我係小朋友見到幅牆咁單調，我都比啲色彩佢，等幅牆開心啲。

由佢畫多d，過多幾年佢會停，一次過油～我屋企都係咁😂

也有網民提出特別的建議，包括叫樓主跟小孩子一起清潔牆壁:

要同小朋友傾，約法三章只可以喺大畫板畫畫，唔可以係其他場畫畫，若有下次就要罰佢哋，等佢哋知道唔可以周圍畫畫。

我唔會鬧同打細路，亦唔會俾工人抹。我仔細時都試過，我俾塊布佢自己抹，陪佢一齊抹，等佢知辛苦，就會乖乖畫喺特定地方。



網友也為該對父母提供不少建議，如用酒精或沙清潔，包括可在牆上塗上黑板油漆：

其實有黑板油漆，油完可以係上面用油/水筆寫野，再刷走



淘實買磁石牆，點劃都得

整白板牆，任玩

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責任編輯：陳詠妍