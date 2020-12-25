【POP MART】泡泡瑪特創始人親解篩選IP邏輯 「簽100個網紅，不如簽1個周杰倫」

近年興起「盲盒」熱潮，吸金力有如「炒鞋」，帶動Pop Mart泡泡瑪特 （09992） 上市至今股價氣勢如虹，已累升逾1.2倍，市值破千值。泡泡瑪特創始人兼董事長王寧指，IP一直是集團的核心及最重要資產，強調IP數量不是集團的KPI，篩選IP不會只有一個風格，而是看重其潛力及自身的特點。

王寧接受訪問時指IP像音樂行業，要從多個人中挑選有明星潛質、現在及將來具才華的歌手，例如王菲及周杰倫。集團看重頭部IP的商業價值，也是精力及資源投放的重點，正如「簽100個網紅，不如簽一個周杰倫」，故每年會拓展及淘汰IP。

IP生命周期取決持續創作能力

泡泡瑪特截至6月底止營運Molly、Dimoo、PUCKY等共93個IP，王寧指，每個IP的生命周期雖各有不同，但長短取決於IP是否具有優質的持續創作能力，以及持續的投入。以有10多年歷史的Molly為例，他指「Molly像張白紙，大家可再創作」，透過與各藝術家及元素跨界的合作，例如推出迪士尼、哈利波特系列，可拉長生命周期。他續指，作為IP的綜合營運平台，與迪士尼等為合作非競爭的關係。

問及會否擴大產品種類，王寧表示，IP本身具有延展性優勢，若將IP印在手機外殼、雨傘等或有不錯的銷售，但現在玩具處高速增長、文化推廣早段，故希望專注於客製化，重心在潮流玩具，但會作不同嘗試。

利用內容創造IP難度增

集團近期投資了動畫電影，王寧稱，雖然投資的佔比不多，但可旁觀製作流程，為籌備各IP的未來方向作預備，但強調不是每個IP均適合拍電影。他認為不是做電影的IP才可是永恒，現時利用內容創作IP的難度增加，因年輕人時間愈來愈少，這是要思考及面對的問題。

泡泡瑪特品牌產品毛利率甚高，達70%以上，王寧指，產品打折或增加廣告投放或可實現更好的銷售的數字，惟集團沒有，因希望「做潮流玩具服務好今天的用戶，抓些明天的用戶，但堅決不碰後天的用戶」，以打造更長青及健康的品牌。

計劃增設迪士尼自動售賣機

泡泡瑪特成立10年，約有200家零售店，他指，這數字還比較少，國內依舊有較大的空間，今年上半年零售商新增了100家，未來開店不會過分進取，料每年新增店數字相若。機器人商店亦有約1,300間，他指，由於已進駐千個最優質的購物中心，繼續增設或會降低質量，故將適當調整，留意到與迪士尼合作的產品熱銷，佔比達10%，已與迪士尼簽署更深度的合作，未來將推出迪士尼專有的自動售賣機，計劃設在已進駐的購物中心。

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記者：袁諾曦