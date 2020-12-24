【初創企業】新世界Impact Kommons培育初創企業　鄭志剛：綠色創意改變疫後新常態

新世界發展（00017）宣佈，旗下全亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的初創企業加速計劃Impact Kommons展開新一階段，挑選15間初創企業，以集團的龐大網絡及資源協助入選其業務及方案商品化，並協助集團業務應用創新解決方案。

第二輪初創企業有達六成為本地企業，當中有入選初創的產品有效加強防疫抗疫的措施，並已獲新世界旗下物業採用。

第二輪計劃有來自30個不同國家及地區的初創企業申請，最終15間憑藉其方案的獨特性脫穎而出。獲選企業當中有九間為本地初創，而其餘則來自以外色列、馬來西亞、比利時等不同地區。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「新階段的Impact Kommons匯聚來自中外的Green Tech創業家，以聯合國可持續發展目標為藍本，與集團的業務結合，體現集團『創造共享價值』（Creating Shared Value – CSV）的企業精神。今次更樂見有本地初創的研發有助防疫，希望他們的綠色創意可改變疫後『新常態』。」

入選初創之一「恒木環保科技」就將廢棄木板回收升級再造，並利用這些木板推出系統化圍板租賃服務，務求為這些廢棄木材帶來第二生命。另一間入選初創V Cycle則聘用本地拾荒者收集膠樽並升級再造成環保手提袋，致力幫助他們改善生活。

▲ 入選初創企業V Cycle創辦人及行政總裁Eric Swinton。

▲ V Cycle致力改善本地拾荒 者的生活，聘用他們收集膠樽並升級再造成環保手提袋，協助他們改善生活。

「Rice Robotics」的小型機械人可以代替人手送遞食品、文件及貨品等，從而在疫情下減少接觸。Rice Robotics的技術現於新世界集團旗下的K11 ATELIER辦公大樓中以概念驗證性質試運營。

▲ 入選初創企業Rice Robotics總經理Rhaime Kim。Rice Robotics的小型機械人已於 K11 Atelier辦公大樓試用，代替人手送遞餐飲，在疫情下減少接觸。

新世界發展以17個聯合國可持續發展目標當中的四項目標及其業務發展重點為基礎，訂立「2030可持續發展願景」。就此，Impact Kommons與集團旗下的公司和業務及合作夥伴推出七個有關可持續發展的議題，參與第二輪計劃的初創企業將透過提供各種產品和服務，就這七個議題提供解決方案。

議題包括廢物管理、升級再造、建築設計、安老護理、能源管理等範疇，符合聯合國可持續發展目標（UN SDGs）。

15間初創企業將於2021年3月的演示日（Demo Day），向新世界旗下的公司和業務及合作夥伴展示其可持續發展創新解決方案。

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記者：李兆明