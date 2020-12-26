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【智慧城市】中大編碼研應對方案　解私隱疑慮

科技 15:00 2020/12/26

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本港在建設智慧燈柱面對重重難關，初創中大編碼行政總裁吳國聲（右二）表示，未來推出有關智慧城市規劃的項目時，可以5G多接取邊緣運算的去中心化模式，配合光學雷達技術等，有助平衡市民私隱安全。

港府在部署智慧城市方面一直被指步伐緩慢，單是建設智慧燈柱就一度面臨重重挑戰，近日公布《香港智慧城市藍圖2.0》提出超過130項智慧城市措施，究竟最終能否仔細落墨？與此同時，業界又有何對策？

初創「中大編碼」行政總裁吳國聲指出，透過5G多接取邊緣運算（Mobile edge computing，MEC）的去中心化模式，以及配合光學雷達技術等，均有助在平衡市民私隱安全的同時，促進城市規劃管理。

回顧過往落實《香港智慧城市藍圖》措施情況，以至近日推行「安心出行」應用程式、健康碼、智慧燈柱等，揭示公眾對背後技術安全、私隱度尤其關注。吳國聲表示，該公司亦有針對研發解決有關痛點的方案，例如在應用於連接物聯網的邊緣運算專利技術方案「5G nEdge」中，可以光學雷達技術取代攝錄鏡頭，將人臉轉化為一堆像素，解決市民對蒐集人臉數據的憂慮；以及有提升保密度的分布式雲端儲存方案nCloud。

團隊最新加入了由IPHatch香港中獲得的諾基亞感應器技術專利，幫助處理如光學雷達的數據，可以改善智慧燈柱建設及城市管理工作等。（受訪者提供圖片）

參與創業比賽 獲技術專利

物聯網裝置能夠通過互聯網與設備串連起來，讓資料互聯互通。他指出，由於裝置在香港的應用範圍不斷增加，亦令方案更容易落地。除了可改善智慧燈柱建設，還可以幫助實踐在《藍圖2.0》提到優化及擴大現行城市管理工作及服務的措施。

他表示，團隊另外4位創辦人、兼中文大學信息工程學系教授，在2010年獲得UGC超過1億元撥款，成立中文大學網絡編碼研究所後，再於2018年開始延伸開發不同專利技術方案。而最新加入的光學雷達方案，就是從香港知識產權創業比賽「IPHatch香港」中獲得的諾基亞感應器技術專利，可以處理各種感應器接收的數據如光學雷達、攝錄鏡頭，甚至NB-IoT、LoRa、Sigfox等應用場景。

【施政報告2020】港府擬動用20億推「傑出創科學人計劃」　業界反應兩極

【施政報告2020】港深共建「一區兩園」　需完善規劃並盡早落成

他表示，方案還可幫助中小企、公營機構等降低部署雲端備份及處理數據的成本。他舉例，若沒有5G網絡，光學雷達的影像會儲存於燈柱之內，需要加添AI裝置、微型電腦，再掘路、鋪光纖，才可傳送資料，惟單在部署寬頻成本上已動輒數十萬元；另若以部署200枝智慧燈柱，配合AI邊緣運算為例，市面上的集成方案一般需約160萬港元；該公司的年租方案為50萬港元。

本港商用5G自今年4月開通，雖然在建設5G基站、解決禁區問題、實現獨立組網全港覆蓋方面，依然遙遙無期，不過吳國聲表示，業界需要在推出革新的5G應用方案上趕進度，加快落地完善。所以日前已夥拍物業管理及建築測量公司，提供實時數據監測方案；以及與公營機構合作推行5G試驗計劃，幫助解決違例泊車問題等。

由於日前得到佛山市政府及中國科學院的2,000萬元人民幣補助經費，該公司將於今年底進駐大灣區提供「雲管端」架構，幫助融入5G等高科技領域。他解釋，「雲」是利用其分布式雲端儲存方案，令數據儲存更方便；「管」是透過AI分析數據；「端」則以智能裝置為主要終端，利用諾基亞的感應器技術專利，實時處理數據。

【中小企教室】共享空間預訂平台創辦人：夥酒店業應變　推「Work From Room」日租轉危為機

記者：張寶燕

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