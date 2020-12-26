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【美股焦點】美股IPO熱潮未完　4大矚目新股料明年初登場

股市 12:00 2020/12/26

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美股IPO熱潮未完，4大矚目新股料明年初登場。

美股IPO熱潮持續，近期上市的明星新股DoorDash（美︰DASH）、AirBNB（美︰ABNB）等上市後股價翻倍已成為常態，而較早前上市的半新股，如巴菲特數十年來首次破例參與IPO投資的Snowflake（美︰SNOW）、遊戲引擎公司Unity（美︰U）升勢也相當凌厲。

即將踏入2021年，明年初繼續有隻明星新股將會登陸美股市場，以下為5大最受市場期待的新股。

Roblox（美︰RBLX）

Roblox為綫上沙盒類開放世界遊戲，據外媒估算，其上市前估值為40億美元。雖然香港投資者對Roblox可能會感到陌生，但在外國其相當受歡迎。

Roblox與另一知名遊戲《我的世界》（minecraft）常被相提並論，Roblox允許用戶使用其編輯工具，設計建立和發布自己的遊戲。與minecraft一樣，有着極高的自由度，同時也容許用戶利用其編輯工具，自行製作獨立遊戲，深受玩家歡迎。

在截至止今年9月底止9個月，Roblox的日均活躍用戶為3110萬，按年增長了82%。收入達到5.89億美元，但淨虧損總計2.03億美元，是2019年同期虧損4600萬美元的四分之一。

Affirm Holdings（美︰AFRM）

像Roblox一樣，Affirm Holdings有望在2020年12月進行IPO，但現時打算推遲到2021年。

 Affirm該公司的估值可能高達100億美元，是由PayPal共同創辦人Max Levchin創立的線上分期貸款平台。公司主力提供「先買後付（Buy now， pay later， BNPL）」服務，希望為購買各種產品的消費者提供零息貸款，顛覆銀行及信用卡市場。

Atotech（美︰ATC）

Atotech為一家德國化學產品製造商，最初預計於2020年上半年進行首次公開募股，但因為擔心新冠肺炎疫情會損害其估值，推遲了IPO。該公司生產從智能手機到通訊基礎設施等，各種領域的特別化學品和設備。

在截至2019年9月的九個月中，該公司的盈利為1200萬美元，收入為8.77億美元，其IPO交易最高可能達到10億美元。

Petco （美︰WOOF）

Petco為美國大型連鎖寵物用品店，其亦曾在美股上市，於2016年私有化後，現時決定重返美股公開市場。Petco 在上市文件中指出，在疫情推動下，光是今年以來，美國擁有寵物的家庭數量預計比去年成長4%，隨著飼主激增，為寵物護理產品市場創造的新需求高達40億美元。

Petco於2018年的淨虧損為4.13億美元，但在2019年降至1.03億美元。同期的淨銷售額從2018年的43.9億美元上升至2019年的44.3億美元。

除了上述4家幾乎肯定會在明年初上市的企業外，亦有更多備受期待的IPO有機會在明年亮相。包括支付平台Stripe、網上券商Robinhood Markets、住宅房地產經紀公司Compass等等。

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編輯︰侯景成

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