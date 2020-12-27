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【筍盤推介】 位處名校網3房戶平過銀行估價6% 間隔四正好實用 最啱換樓客

股樓投資 08:30 2020/12/27

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每年臨近年底，樓市也會淡靜起來，因為不少港人會出外旅遊。但今年疫情下港人留港渡聖誕及新年假期，不少有意置業人士也會趁現在市場減價盤增加，四處找尋心水盤。

【樓市現象】疫情下筍盤處處任君選擇 租客升呢做業主 712萬購置富花園，詳見【下一頁


以下介紹的俊傑花園3房單位放盤，單位位於中層，景觀開揚，單位實用面積達783平方呎，間隔四正，空間感十足。單位附設裝修，廚廁也十分新淨。業主原原叫價1,600萬元，現減價20萬元至1,580萬元，實用面積呎價20,178元。以上單位的銀行網上即時物業估值為1,682萬元，換言之單位叫價較估價低102萬元，即6%左右。

 

【低水筍盤】呢個將軍澳屋苑減價近「1球」 首置客低市價6%執平貨 呎價平過屯門樓，詳見【下一頁


位處列堤頓道48號的俊傑花園，物業於1996年落成，樓齡約24年，由新世界發展。物業提供約280伙，以單幢住宅而言供應算頗多，間隔一律為三房戶，單位實用面積分別為600餘平方呎及780餘方呎兩類，後者提供儲物室。物業位於11名校網，由屋苑步行至港鐵西營盤站約8分鐘的步程。

 

【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋，詳見【下一頁

 

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  • 房間擁大窗，光線充足
     

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 西半山俊傑花園中層A室（物業編號: BK07224106）
 
實用面積  783平方呎
間隔： 3房1套連士多房
叫價： 1,600萬元 --->1,580萬元（減價20萬元）
賣點：  ．物業叫價較銀行估價低約6%2. 間隔四正
3. 光線充足
4. 可步行到西營盤港鐵站
5. 中西區小學11校網，區內名校林立

 

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2WHwAuf

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

放盤 估價 疫情 西營盤 西半山 新世界 俊傑花園

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