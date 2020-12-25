【專訪】「毛孩」也有中藥食？ 位元堂拓寵物保健品「位您寵」

疫情重創零售市道近一年，但有逾百年歷史的中成藥品牌位元堂（000897）在「疫市」未有停止開店步伐，攻本地客生意之餘，亦擴大產品綫至「毛孩」保健品。

位元堂今年4月推出寵物保健產品「位您寵」，執行董事鄧蕙敏接受本報專訪表示，留意市場近年對寵物保健品的需求增加，故聘請中獸醫一同研發產品，並經兩年驗證，以確保材料及配方合適「毛孩」。「位您寵」現時有8個產品，推出以來市場反應正面，將聚焦搶佔市場份額，故有與酒店及愛護動物協會合作分銷產品。

國藥集團新冠疫苗國內上市申請獲受理，詳情看【下一頁】

位元堂註冊中醫師施穎表示，留意到疫情間看中醫的人流增加，特別是年輕人及年輕家庭，該等客群也對湯料類產品大感興趣。鄧蕙敏補充，疫情間牛黃丸、靈芝孢子及蟲草等產品的銷售有所增加，反映市民更看重加強免疫力。

遊客區租金貴 轉戰民生地段

疫情間位元堂未有停止開店，上半年在香港新增7間民生店，至72間。鄧蕙敏認為，現時在港的店舖已差不多足夠，惟承認疫情打擊自由行生意，將會調整店舖網絡，集團每年約有20間店需續租，遊客區租金昂貴，若沒有提供租金減免，不排除租約期滿後關店，轉戰租金壓力較細的民生地段開店。上半年在澳門新增兩間店至5間，她指，對澳門及國內經濟前景正面，期待疫情後，市道重上軌道時再擴張業務。

受限於內地法規，中成藥難以進口至國內。鄧蕙敏指，內地客對港產中成藥有信心，正積極建立電商團隊，已在京東 （09618） 及天貓設旗艦店，計劃加強保健產品，為消費者提供更多選擇。

年輕化百年品牌不可過急

鄧蕙敏自2016年入主後積極推動品牌年輕化，她指，年輕化尚未成功，但認為一個歷史悠久的品牌不可過急銳變。談及品牌長青，她認為品質最重要，現時有科技的協助並不困難，反而更看重品牌的價值，包括每間店設有百子櫃及中醫師服務，做到診症、煲藥、送藥的一站式服務，該等是科技不能取代。

位元堂現在港的中醫師團隊有58人，鄧蕙敏稱，現時還在聘請人手，達至每間店有一個中醫師，由於目標為有經驗的中醫師，承認聘請上有難度。她又認為，現時政府對中藥及西藥的重視程度相差甚遠，冀政府可給予更多政府支持。

相關文章：【A股趣聞】疫情下中藥同樣熱炒？ A股兩大中藥股曾創新高

【2021香港樓市】大華繼顯陳俊宏：疫苗出現助港經濟復甦 料明年樓價彈3%至5%

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

記者：袁諾曦