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【音響評測】DxOMark公開HomePod mini評測分數　標準型音響倒數第一

科技 16:00 2020/12/26

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法國著名評測機構DxOMark近日更新了HomePod mini的測評結果，HomePod mini最終獲取得98分的總分，在標準版音響喇叭排行榜中排名倒數第一。

蘋果公司（Apple）今秋推出較平價的智能音響喇叭HomePod mini，法國著名評測機構DxOMark近日更新了HomePod mini的測評結果，在綜合五個維度測試項目包括：音色、聲音力度、空間感、音量、音損之後，HomePod mini最終獲取得98分的總分，在標準版音響喇叭排行榜（價格低於200歐元，約1,890港元）中排名倒數第一。

DXOMark的工程師認為，HomePod mini的表現在小體積的前提下十分亮眼，其音色佳，大部分使用場景中都高音準確，中頻清晰。同時方向性分數也很高，音箱周圍聲音一致，而且音損極少。

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不過與此同時，工程師又指HomePod mini的缺點明顯，缺少低音，中低頻不足，缺少衝擊力，而且低音準確性差強人意。單設備使用也非立體聲，所以無廣度可言。另外最大音量不夠響，當調高音量時，有明顯的低音失真及嚴重的壓縮效果。

HomePod mini的測評結果（DxOMark網站截圖）

DXOMark認為雖然HomePod mini的最終得分雖然不高，但考慮到其體積，表現還是可圈可點，適合安靜的聽音樂或播放背景音樂，但不適合吵鬧的派對。

其他音響喇叭評測排行（DxOMark網站截圖）

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責任編輯：張寶燕

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