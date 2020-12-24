【ESPRIT大換血】柯清輝及兩名獨立非執董辭任 邱素怡任代理執行主席

思捷 （00330） 管理層大換血。自維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵成為思捷單一最大股東，並一度發生「逼宮」事件後，繼思捷CEO及CFO辭任，非執行董事及董事會非執行主席柯清輝，以及兩名獨立非執行董事李嘉士及Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB辭任。羅琪茵點名入局的邱素怡將出任董事會代理執行主席。

羅琪茵「逼宮」後5個月，思捷兩外藉高層辭任，詳看【下一頁】

辭任獨董：新大股東或改變公司方向

思捷發公告指，柯清輝及李嘉士由於發展其他業務承諾，辭去思捷職務，並於明年1月1日生效。現年70歲的柯清輝自1996年起獲委任為思捷獨立非執行董事，2018年調任為執行主席及執行董事至今年6月。

另外，Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB則鑒於公司股東基礎的最近變動，以及新的最大股東可能對公司的方向帶來改變，於12月24日起辭任獨立非執行董事職務。

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邱素怡將獲委任為董事會代理執行主席，1月1日起生效。同時，12月24日起，曾出任Ralph Lauren亞太地區集團總裁的DALEY Mark David獲委任為執行董事及總裁兼行政總裁，萬永婷委任為執行董事及產品開發總裁，William Nicholas GILES委任為司獨立非執行董事。

DALEY Mark David將收取每年100萬美元（相等於 775萬港元）年度服務費，萬永婷則有權享有每年240萬元董事袍金，GILES亦有權享有每年48萬元董事袍金。

思捷指，現正考慮及物色合適人選填補董事會主席空缺，並待新任董事會主席被確定。

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編輯：袁諾曦