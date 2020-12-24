【2021展望】2021年 值得留意的10大港股

說2020年是近代多災多難的一年，並不為過。然而環顧全年，本港股市尤如活在平行時空。大市未見顯著的下跌，科網及醫藥相關股更反藉疫情受惠，在這非比尋常的一年表現突出。買中上述股份，在目前疫情當道，飯碗難保的這個時代中，相信也會感到安慰。今年將結之際，《iMoney》投資組亦趁這機會，向各位讀者推介2021年較值得留意的10大港股。

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2021年值得留意的10大港股一覽：

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隨著多隻高效率疫苗陸續面世供民眾接種，相對2020年‧，疫情踏入2021年有望受控。若確診人數成功從高位回落，多個今年被疫情重創的傳統行業，如零售、餐飲和旅遊等，相信可享受低基數效應，取得飛躍式的業績增長。內地方面，多個受連環政策支持的傳統產業，如餐飲消費和汽車等，更屬於必選板塊。

至於今年當紅的科技股，下年在選股上要改變策略。內地出台《反壟斷法》，意味以「ATM」為首，過去多年業務及盈利不斷增長的大型科技股，為避開壟斷指控，明年起在業務拓展上有可能轉變方針，未必以市佔率及盈利擴張為首要目標，能否保持以往的增長動力頓成疑問。然而疫情加快網上經濟的發展，傳統龍頭有機會因政策因素「讓路」下，反為其他中小型科技股，提供拓展的空間。今年選擇新經濟股，宜捨大取小。

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