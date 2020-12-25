【香港品牌】新亞薑糖去年產量創新高　疫下新客戶數目不跌反升

▲ 新亞薑糖董事總經理楊民結表示，新亞薑糖迄今已80多年歷史，未來的目標希望將品牌打造成「百年企業」 。(程志遠攝)

在過去數十年，薑糖以華人市場為主導，但隨著市場逐漸轉型，薑糖更受年青人及海外消費者喜愛，老字號新亞薑糖去年產量更是創下新高。雖然疫情爆發致該企今年銷量略為下跌，但憑嚴謹的生產把關及顧客關係營銷策略，新客戶數目在疫下不跌反升。

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新亞薑糖以OEM業務為主，生產基地位於印尼，但其銷售網絡以香港為中心，出口至全球28個國家及地區。新亞薑糖董事總經理楊民結表示，品牌在經過多年來的努力，去年產量更是達1365噸創新高，今年疫情下略為下跌200噸，影響不算很大，關鍵在於客人的信賴及生產方面嚴謹的把關。

楊稱，品牌一直以來重視産品質量，故會嚴格把控每個生產環節，包括前中、後期工序、運輸、廠房及員工衛生等，故即使疫情來襲也已有基礎應對，可順利維持生產，無需停工。不過，由於疫情間未能親身飛往印尼廠房視察，只能遙距操控，他坦言起初亦會提心吊膽，但相信亦是考驗企業的基礎是否能管控應對危機。

除了生產方面把關，顧客關係營銷策略也為重要。該企在疫情間則為中端客戶提供靈活應變的措施，如延長客戶的付款期限，由原本的30天延長至45至60天，故未見取消訂單的情況。 即使疫下銷量略為減少，但實際上品牌新客戶數目不跌反增加11個，包括來自俄羅斯、荷蘭、中東及東南亞等地區的客戶。

全球疫情未有消散跡象，他坦言，雖然對明年外圍市況並不太樂觀，但由於新亞薑糖於印尼的新建工廠預期明年3或4月可投產，藉智能化、自動化生產及新的生產鏈佈局，將有助降低及管控成本，從而增加品牌競爭力，故對明年銷售表現仍然具一定信心。

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記者：蘇穎琪