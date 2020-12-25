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【香港品牌】薑糖只合華人市場? 　新亞薑糖打進美國主流市場　全憑多口味及包裝「入屋」

商業 14:00 2020/12/25

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新亞薑糖始於1935年，品牌以香港作為銷售總部，最大的市場是美國，佔銷售過半，其產品於當地的多個大型超市出售，如Walmart（沃爾瑪）。新亞薑糖董事總經理楊民結強調，以香港作為基地是成就了品牌的關鍵，因香港的地理位置聚集了許多進出口貿易商，有助將產品帶到海外市場。「如果以印尼為基地，小打小鬧根本不會成功」。

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要將產品成功推至國外， 口味及包裝亦為重要。他指，新亞薑糖堅持以天然原料製成，傳統風味及健康的形象落地，「鮮薑烹煮過程需３個多小時，一般企業家不會願意花這麼多時間」。而要產品「入屋」，則不可忽視產品包裝設計，其產品包裝沿用偏復古的經典風格，加上採用素描效果的圖案，更利於顧客對品牌產生深刻印象。「以往人們認為薑糖只是適合長者或華人食用，現在我們的產品已進入美國主流市場，不僅華僑，美國人也會食用」。

擬推薑味飲品沖劑

新亞薑糖迄今已80多年歷史，楊認為，一路走來的關鍵在於緊貼市場需要及敢於創新，不斷推陳出新，並以消費者為主導，故集團在印尼和中國內地設有研發中心，每年投入100萬元以上作研發。現時，品牌常規生産的薑糖口味已經增數十種，包括檸檬、咖啡等特別口味及綠色健康食品。近年也開始推出更多無糖產品，配合市場需求。為逐步拓寬產品領域，品牌正研究薑味飲品，薑粉沖劑等產品，冀可進一步將產品推向世界各國。

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記者：蘇穎琪

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商品 貿易 食品 進出口 銷售 印尼 香港 美國 品牌 WalMart

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